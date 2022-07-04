The Times: Україні терміново потрібна зброя, а не білі прапори

Британська газета The Times у редакційній статті закликала підтримати Україну зброєю, а не підштовхувати її до миру на невигідних умовах. Публікація присвячена виходу українських військ з Лисичанська, останнього вільного міста в Луганській області.

«Останніми тижнями окремі голоси, зокрема в американській безпековій спільноті, почали більш публічно, ніж раніше, говорити, що адміністрація Байдена має підштовхнути український уряд до переговорів з росією на основі принципу «мир в обмін на територію». Але правильніший висновок — Україні потрібно більше допомоги», — заявила редакція.

Вони наголосили, що високого морального духу недостатньо, оскільки ЗСУ складно справлятися з російською вогневою потужністю.

«Україна повністю залежить від щедрості іноземних урядів у наданні високоякісного озброєння. Постачання від цих союзників нерівномірні та, за словами українців, часто занадто повільні. Тож не дивно, що зараз Україні насилу вдається, принаймні на деяких напрямках, стримувати просування росії», — йдеться в колонці The Times.

Редакція упевнена, що війна буде тривалою, і союзники України не повинні плекати ілюзії, що відвоювати втрачені позиції буде легко.

«Українці не хочуть — і не треба їх змушувати — шукати миру з позиції слабкості. Їм негайно потрібна зброя, а не білі прапори», — заявила газета.