МінТОТ відновить грошові виплати звільненим з полону українцям і тим, хто досі в неволі

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України планує відновити виплати звільненим з полону українцям і тим, хто ще перебуває у неволі.

Про це повідомляють на сайті міністерства.

Одноразова грошова підтримка від держави становитиме 100 тисяч гривень.

У Мінреінтеграції пояснили, хто зможе отримати гроші:

українці, позбавлені свободи внаслідок злочинних дій агресора;

родини українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях і території росії з політичних мотивів, а також через їхню громадську, політичну або професійну діяльність.

Допомогу від держави отримають українці, стосовно яких ухвалять відповідне рішення.