МінТОТ відновить грошові виплати звільненим з полону українцям і тим, хто досі в неволі

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України планує відновити виплати звільненим з полону українцям і тим, хто ще перебуває у неволі.
Про це повідомляють на сайті міністерства.
Одноразова грошова підтримка від держави становитиме 100 тисяч гривень.
У Мінреінтеграції пояснили, хто зможе отримати гроші:
- українці, позбавлені свободи внаслідок злочинних дій агресора;
- родини українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях і території росії з політичних мотивів, а також через їхню громадську, політичну або професійну діяльність.
Допомогу від держави отримають українці, стосовно яких ухвалять відповідне рішення.
- 30 червня в моніторинговій місії ООН з прав людини заявили, що мають докази 270 випадків викрадення цивільних українців російськими військовими.