Пентагон: ЗСУ успішно використовують системи HIMARS на Донбасі

У Пентагоні заявили, що українські військові досягли «значного успіху», використовуючи на полі бою американські системи залпового вогню HIMARS.

«Оскільки це високоточна система значного радіусу дії, українці здатні систематично завдавати точних ударів по ретельно вибраних цілях, суттєво підриваючи боєздатність російських сил», — заявив представник американського оборонного відомства, передає «Радіо Свобода».

Українські військові, які використовують HIMARS, розповіли The Wall Street Journal, що ця зброя вже починає змінювати баланс сил на Донбасі, де росія має значну перевагу в артилерії. За їхніми словами, вони знищили десять важливих російських об’єктів, включаючи штаб російської армії в Ізюмі.

Газета зазначає, що кожна ціль ретельно відбирається, оскільки одна ракета HIMARS коштує $155 тисяч. Поки що ЗСУ надають перевагу російським штабам, складам озброєнь та військовим казармам.