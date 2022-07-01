Росія повністю закриє газопровід «Північний потік» на 10 днів — нібито для ремонту

Російський газопровід «Північний потік» із рф до Німеччини повністю закриється на «ремонт» на 10 днів — з 11 до 21 липня.

Про це пише російська агенція Интерфакс.

«З 11 до 21 липня 2022 року компанія Nord Stream AG тимчасово зупинить обидві нитки газопроводу «Північний потік» для планових профілактичних робіт, включно з тестуванням механічних компонентів і систем автоматизації, щоб забезпечити ефективну, безпечну та надійну експлуатацію газопроводу», — йдеться в повідомленні.

Там наголошують, що графік цих ремонтних робіт попередньо узгодили з усіма транспортерами газу та партнерами. У російському «Газпромі» інформацію про ремонт підтвердили.