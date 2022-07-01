У Києві виявили чотирьох російських агентів, які збирали інформацію про оборону столиці

Служба безпеки виявила в Києві агентурну групу головного управління генштабу зс рф (ГРУ) — затримали чотирьох російських агентів, які розвідували позиції ЗСУ та стратегічні обʼєкти.

Про це Служба безпеки України повідомила 1 липня.

Групу активували на початку повномасштабної війни. Двоє мешканців Києва розвідували позиції ЗСУ та розташування обʼєктів критичної інфраструктури. Також вони збирали персональні дані чинних і колишніх українських військових та правоохоронців.

Ще один житель столиці, який виявився колишнім співробітником правоохоронних органів Донецької області, поширював прокремлівську пропаганду, зокрема гасла про підтримку окупантів. Для «розгону» контенту він діяв спільно з іншим учасником групи — засновником ІТ-компанії з Гостомелю.

Групу агентів сформував співробітник ГРУ полковник Владислав Донець. У складі російської армії на території Київської та Чернігівської областей та він координував діяльність російських агентів. Безпосередньо керував групою представник терористичної організації «міністерство державної безпеки лнр» Валентин Тілілім.