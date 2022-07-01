Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла, а в Кременчуку рятувальники знайшли шість фрагментів тіл

Кількість постраждалих від ракетного удару на Одещині, в селищі Сергіївка, зросла. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили оновлені загальні дані про наслідки влучання в багатоповерхівку і будівлі бази відпочинку.

Станом на 10:00 загинули 18 людей, з них одна дитина. Поранені 38 людей, із них шість дітей. Ще 38 людей госпіталізовані. Рятувальники продовжують розбирати завали.