Кількість загиблих внаслідок нічного ракетного удару по Одещині зросла до 17 людей. Ще 30 цивільних постраждали

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що жертвами нічного ракетного удару по Одещині стали щонайменше 17 людей.

У селищі в Білгород-Дністровському районі ракета зруйнувала девʼятиповерховий житловий будинок. У ньому загинули 14 людей, проте роботи з розбирання завалів ще тривають. Поранення отримали 30 людей (з них троє дітей), а з-під завалів врятували сім людей (з них троє дітей).

Також росіяни ракетним ударом зруйнували триповерхову та чотириповерхову будівлі бази відпочинку. Там загинули три людини, з яких одна дитина. Ще одна людина травмована.

Оперативне командування «Південь» згодом повідомило, що ракети по Білгород-Дністровському району Одещини випустили стратегічні бомбардувальники Ту-22. З Чорного моря вони запустили три ракети Х-22, які влучили в багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку.