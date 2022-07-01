Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Одеській області. Загинули щонайменше 10 людей

Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку та базі відпочинку в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, загинули щонайменше 10 людей. В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів. Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв.м. На базі відпочинку є руйнування і постраждалі, їх кількість уточнюється.