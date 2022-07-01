Повітряні сили ЗСУ: Україні потрібні протиракетні системи, а не ППО

Україні потрібні сучасні системи протиракетної оборони, щоб ефективно протистояти ударам по українських містах. Наразі українська оборона більше протиповітряна — тобто проти літаків.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «Радіо Свобода».

«Наша протиповітряна оборона є протиповітярною, а не протиракетною. Протиракетна оборона — це більш потужні, сучасніші системи. Швидші ракети. Тобто для розуміння — ракета повинна збити ракету. Тактико-технічні характеристики мають бути вищими за цю ракету, яка летить на ураження наземної цілі. Власне, це системи ПРО, які сьогодні є в Польщі, Румунії і які росія дуже не хотіла бачити близько біля себе. Вони можуть збивати саме крилаті, балістичні ракети. Нам таке озброєння було би не просто корисним, воно нам вкрай необхідне», — сказав Ігнат.

Він пояснив, що високошвидкісні ракети Х-22, якими російські війська вдарили по ТЦ в Кременчуку, випускають далеко від України, тому ворожі літаки не входять в радіус дії систем ППО. У ЗСУ після пуску є лічені хвилини на обробку інформації, але, як правило, системи ЗСУ можуть збити Х-22 вкрай рідко.