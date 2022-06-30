На Полтавщині заборонили рух автівок і мотоциклів без глушників

Рада оборони Полтавщини заборонила рух транспортних засобів без глушників.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, місцева влада отримує чимало скарг від мешканців про гучні та різкі звуки від автівок і мотоциклів, що їздять без шумопоглиначів.

«Тому Рада оборони Полтавщини заборонила рух транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи без шумопоглинача», — зазначив Дмитро Лунін.