На ППО і дрони. Британія виділить ще $1,2 млрд на військову допомогу Україні

Велика Британія подвоїть свою військову підтримку Україні і виділить на військову допомогу ще $1,2 млрд.

Про це пише Bloomberg.

Про збільшення фінансування має повідомити прем’єр-міністр Борис Джонсон. Відповідну заяву він зробить на саміті НАТО в Мадриді. Кошти підуть на придбання систем протиповітряної оборони, безпілотників, обладнання для радіоелектронної боротьби та спорядження для військових.

Зазначається, що ця додаткова допомога — перший крок, який допоможе Україні перейти в наступ проти російських сухопутних військ.

Минулого тижня Британія оголосила про програму навчання ЗСУ.