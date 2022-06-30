Репера R. Kelly засудили до 30 років увʼязнення за сексуальні злочини та торгівлю людьми

Американського репера R. Kelly засудили до 30 років увʼязнення за сексуальні злочини проти неповнолітніх, рекет та інші злочини.
Про це повідомляє The New York Times.
Співака звинуватили в сексуальному, фізичному та емоційному насильстві 11 постраждалих. Кілька з них заявили, що на той час були неповнолітніми.
Прокурори у спеціальному листі написали, що репер не розкаявся протягом десятиліть і демонстрував зневагу наслідкам своїх дій, що «підживлювалися нарцисизмом і вірою, ніби його музичний талант звільняє його від необхідності усвідомлювати свою поведінку».
- У 2019 Роберт Келлі (R. Kelly) проходив у справі про підкуп державного службовця в 1994 році, щоб отримати фальшиві документи для своєї неповнолітньої нареченої. Також його звинувачували в 10 випадках сексуального насильства і заарештовували у справі про дитячу порнографію.
- Після цього музикант отримав девʼять звинувачень, серед яких сексуальна експлуатація неповнолітньої особи, вимагання, викрадення людей, хабарництво і торгівля людьми для сексуальної експлуатації. У жовтні 2021 року YouTube видалив канали R. Kelly.