YouTube видалив канали американського репера R. Kelly, визнаного винним у рекеті та торгівлі людьми

Відеохостинг YouTube видалив канали американського репера R. Kelly, якого в кінці вересня визнали винним у рекеті і торгівлі людьми.
При спробі зайти на канали RKellyTV (3,5 мільйона підписників на момент видалення) та RKellyVevo (1,6 мільйона підписників) тепер зʼявляється повідомлення «Цей обліковий запис заблоковано за порушення умов використання YouTube».
Як пише TechCrunch, YouTube тепер буде блокувати артисту можливість створення і нових каналів у майбутньому. Але це не торкнеться музики R. Kelly — вона залишиться доступною на YouTube Music.
Подібним чином вчинили Twitter, Instagram і Facebook — вони видалили аккаунти репера.
Variety пише, що компанія Morning Consult провела опитування серед користувачів Spotify і Apple Music. 44% висловилися за видалення музики R. Kelly, а 36% — проти. Поки всі пісні на сервісах доступні.
- У 2019 Роберт Келлі (R. Kelly) проходив у справі про підкуп державного службовця в 1994 році, щоб отримати фальшиві документи для своєї неповнолітньої нареченої. Також його звинувачували в 10 випадках сексуального насильства і заарештовували у справі про дитячу порнографію.
- Після цього музикант отримав девʼять звинувачень, серед яких сексуальна експлуатація неповнолітньої особи, вимагання, викрадення людей, хабарництво і торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації. Остаточний вирок R. Kelly оголосять 4 травня 2022 року. Йому загрожують десятки років увʼязнення.