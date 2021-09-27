Американського репера R.Kelly визнали винним у рекеті й торгівлі людьми. Йому загрожують десятки років увʼязнення

Журі присяжних федерального суду в Брукліні (штат Нью-Йорк) визнало американського репера R.Kelly винним в рекеті і торгівлі людьми.

Про це пише CNN.

Музиканта визнали винним за девʼятьма звинуваченнями — вони включали сексуальну експлуатацію неповнолітніх, рекет, викрадення людей, хабарництво і торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

Журі суду ухвалило рішення, почавши його розгляд ще в пʼятницю, 24 вересня. Остаточний вирок R.Kelly оголосять 4 травня 2022 року. Повідомляється, що за вказаними звинуваченнями виконавцю загрожують «десятки років увʼязнення».

Хто такий R.Kelly?

Американський репер, продюсер. Вважається найбільш успішним сольним виконавцем 1990-х років за кількістю синглів, які потрапили в число найкращих композицій США. Випустив 14 альбомів. Володар безлічі нагород, в тому числі трьох статуеток «Греммі».