Американського репера R.Kelly визнали винним у рекеті й торгівлі людьми. Йому загрожують десятки років увʼязнення

Журі присяжних федерального суду в Брукліні (штат Нью-Йорк) визнало американського репера R.Kelly винним в рекеті і торгівлі людьми.
Про це пише CNN.
Музиканта визнали винним за девʼятьма звинуваченнями — вони включали сексуальну експлуатацію неповнолітніх, рекет, викрадення людей, хабарництво і торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.
Журі суду ухвалило рішення, почавши його розгляд ще в пʼятницю, 24 вересня. Остаточний вирок R.Kelly оголосять 4 травня 2022 року. Повідомляється, що за вказаними звинуваченнями виконавцю загрожують «десятки років увʼязнення».
Хто такий R.Kelly?
Американський репер, продюсер. Вважається найбільш успішним сольним виконавцем 1990-х років за кількістю синглів, які потрапили в число найкращих композицій США. Випустив 14 альбомів. Володар безлічі нагород, в тому числі трьох статуеток «Греммі».
- У грудні 2019 року Федеральні прокурори в Брукліні звинуватили R. Kelly в підкупі державного службовця Іллінойсі в серпні 1994 року, щоб отримати фальшиві документи для своєї неповнолітньої нареченої Алії.
- Перед цим R. Kelly висунули нові звинувачення у справі про дитячу порнографію. Його знову заарештували. Раніше його звинуватили в 10 випадках сексуального насильства стосовно однієї повнолітньої дівчини і трьох неповнолітніх.