Україна отримала від США грант на $1,3 мільярда

Україна отримала від Сполучених Штатів грант на $1,3 мільярда.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Дякуємо президенту США за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближають перемогу. Щойно отримали грант $1,3 мільярда в межах пакету фінансування держбюджету $7,5 мільярда. Дякуємо за оперативні рішення Світовому банку, через механізм якого здійснено переказ», — повідомив премʼєр.