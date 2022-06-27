Україна отримала від Японії $500 мільйонів пільгового кредиту

Україна отримала додаткових 65 млрд японських єн (приблизно $500 мільйонів) пільгового кредиту від Японії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти виділили в межах кредитної угоди, яку підписали міністр фінансів Сергій Марченко та президент Японського агентства міжнародного співробітництва «Джайка» (JICA) Акіхіко Танака. Кошти спрямують до держбюджету для фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків, охорону здоров’я тощо.

Кредит надано на пільгових умовах: термін погашення кредиту — 30 років, у тому числі, пільговий період — 10 років; відсоткова ставка — 1% річних.

7 червня Україна та Японія уклали додаткову угоду щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку в сфері надзвичайного економічного відновлення. Угода збільшувала кредит на 65 млрд японських єн — у результаті сума кредиту становитись 78 млрд японських єн (приблизно $600 млн).

24 травня Україна отримала за зазначеною угодою 13 млрд японських єн (приблизно $100 млн).