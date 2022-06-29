Поліція заарештувала майно російських компаній на майже 18 мільйонів гривень

Національна поліція України наклала арешт на майно російських компаній на суму майже 18 мільйонів гривень.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції.

До Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, передали 94 універсальні контейнери, за допомогою яких перевозили різноманітні товари.

Українські правоохоронці встановили, що фактичні власники майна отриманий дохід від користування ним виводять на рахунки російських та офшорних компаній. Тож ці гроші можуть використовувати для фінансування збройних сил рф та інших незаконних військових формувань.