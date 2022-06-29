В Україні арештували майно громадянина рф на суму майже 1,3 мільярда гривень

В Україні викрили громадянина російської федерації на ухиленні від сплати податків і заарештували його майно вартістю майже 1,3 мільярда гривень.

Про це Бюро економічної безпеки повідомило в середу, 29 червня.

Так, чоловік приховував фактичні обсяги доходу, який він отримав від здачі в оренду комерційної нерухомості в одній із областей України, та ухилився від сплати податків на суму понад 18,6 мільйона гривень. Суд ухвалив рішення арештувати його банківські рахунки, земельні ділянки та об’єкти комерційної нерухомості — все це й вартує майже 1,3 мільярда гривень.