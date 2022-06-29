В Україні заарештували корпоративні права на суму понад 80 млн грн підприємств, підконтрольних росії та білорусі

Суд заарештував в Україні корпоративні права на суму понад 80 мільйонів гривень

підприємств, підконтрольних росії та білорусі.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Суд задовольнив клопотання прокурорів Харківської обласної прокуратури про накладення арешту на корпоративні права трьох ТОВ, засновниками яких є представники російської федерації та республіки білорусь.

Фiнансова діяльність здійснювалась на територiї Харкова низкою суб’єктів господарської дiяльностi, кiнцевими бенефiцiарними власниками яких є громадяни рф i республiки бiлорусь. Службові особи підприємств забезпечують на територiї України господарську дiяльність у взаємодії з цими державами.

Київським районним судом Харкова накладено арешт на корпоративні права вказаних підприємств на суму близько 80 мільйонів гривень. Арештовані корпоративні права передано для управління до АРМА.

Досудове розслідування в кримінальних провадженнях за фактом здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України).