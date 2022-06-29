В Україні викрили злочинну групу, яка привласнила 100 млн грн українців під виглядом соцвиплат з ЄС

Кіберполіція викрила злочинну групу на привласненні 100 мільйонів гривень українців під виглядом соцвиплат з ЄС.

Про це повідомили в Нацполіції.

Дев’ятеро осіб створили та адміністрували понад 400 фейкових вебресурсів для отримання банківських даних громадян. Через сайти українцям пропонували сформувати заявку на виплату грошової допомоги від країн ЄС.

Отримавши банківські дані, зловмисники здійснювали несанкціоноване втручання до онлайн-банкінгу та виводили гроші з рахунків громадян. За даними НБУ, зловмисники ошукали понад 5 тисяч громадян.

Кіберполіція закликала громадян отримувати інформацію щодо фінансових виплат лише з офіційних джерел, не переходити за сумнівними посиланнями та в жодному разі не повідомляти конфіденційну, інформацію стороннім особам.

За посиланням можна переглянути список вебсайтів, які зловмисники використовували у злочинній діяльності.