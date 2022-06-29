З полону росіян звільнили двох голів місцевих рад Херсонщини

З російського полону звільнили двох голів місцевих рад окупованої Херсонської області — Голопристанського міського голову Олександра Бабича і Станіславського сільського голову Івана Самойленка.

Про це повідомили в Асоціації міст України.

Бабича російські окупанти викрали 28 березня за патріотичну позицію та віддану роботу в інтересах громади. В умовах окупації він відмовився співпрацювати з окупантами.

Самойленка взяли в полон 24 червня, коли він разом із працівниками-комунальниками їхав на аварійну ділянку для ремонту електричної мережі.

«На жаль, ще 4 міські голови залишаються в полоні, їхня доля невідома», — повідомили в Асоціації.