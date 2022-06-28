Росія погрожує країнам НАТО ударами. «Роскосмос» опублікував супутникові знімки «центрів ухвалення рішень» та їхні координати

Керівництво росії вирішило погрожувати ударами основним країнам-членам НАТО. «Роскосмос» опублікував у своєму Telegram супутникові знімки «центрів ухвалення рішень» у Вашингтоні, Лондоні, Парижі, Берліні та Брюсселі, вказавши «про всяк випадок» їхні координати.

Так у рф реагують на саміт НАТО в Мадриді, на якому можуть затвердити нову стратегічну концепцію та обговорити додаткову підтримку України.

Також росіяни опублікували знімок місця проведення саміту.