Росія погрожує країнам НАТО ударами. «Роскосмос» опублікував супутникові знімки «центрів ухвалення рішень» та їхні координати

Керівництво росії вирішило погрожувати ударами основним країнам-членам НАТО. «Роскосмос» опублікував у своєму Telegram супутникові знімки «центрів ухвалення рішень» у Вашингтоні, Лондоні, Парижі, Берліні та Брюсселі, вказавши «про всяк випадок» їхні координати.
Так у рф реагують на саміт НАТО в Мадриді, на якому можуть затвердити нову стратегічну концепцію та обговорити додаткову підтримку України.
Також росіяни опублікували знімок місця проведення саміту.
- Представники російської влади та пропагандисти неодноразово погрожували ракетними ударами по так званих центрах ухвалення рішень — як в Україні, так і в інших державах. Так росіяни реагують на міжнародну підтримку України. Деякі посадовці рф погрожують ядерною війною або Третьою світовою.