У липні на українських АЗС скасують обмеження на продаж пального

Ліміти на кількість пального на українських автозаправних станціях скасують у липні.

Про це заявив народний депутат Андрій Герус на брифінгу в медіацентрі «Україна-Укрінформ».

Він зазначив, що в червні на ринок зайшло понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів з європейських ринків: 400 тисяч тонн — це дизель, 200 тисяч — бензин і скраплений газ.

«Таким чином, ситуація на АЗС стабілізується. У центрі та на сході країни поки маємо певний дефіцит, але на заході вже навіть черг на заправках немає. У липні українські автомобілісти зможуть заправлятися в будь-якому обсягу. Однак влада закликає українців відповідально споживати нафтопродукти та без особливої потреби не витрачати їх», — сказав нардеп.

Він додав, що Україна має напрацьований план поставок та логістики з різних європейських країн, тож намір росії створити в Україні масштабну кризу провалився.