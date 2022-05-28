«Нафтогаз» планує створити мережу національних АЗС, щоб не допускати зависокої ціни на паливо, повідомив голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

За його словами, наразі люди не довіряють великим приватним мережам АЗС, тому має з’явитися національна мережа.

«Коли є державний гравець із суттєвою часткою ринку — 15, 20 або 30%, тобто не 100%, але й не 1% — тоді є більше довіри, що у споживачів є можливість купувати за справедливою конкурентною ціною Якщо мережа займає 30% ринку, то це вже дає реальну альтернативу людям. Водночас це буде примушувати приватних операторів теж не задирати ціни», — заявив Вітренко.

Також він зазначив, що компанія може бути для держави ефективним інструментом співпраці з найбільшими у світі компаніями щодо ресурсу. Але насамперед потрібно вирішити логістичну проблему, оскільки наразі логістики в необхідних обсягах немає. За його словами, потрібно домовлятися з такими країнами, як Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина, щоб вони нестандартним шляхом розширювали логістичні можливості або навіть іноді надавали пріоритет логістиці нафтопродуктів до України.

«Великим міжнародним компаніям може бути легше в поточних умовах укладати контракти на поставки великих обсягів нафтопродуктів саме з національною компанією. Якщо для того, щоб з’явились додаткові логістичні можливості, потрібно їх забронювати на довгий термін — «Нафтогаз» це може робити», — наголосив він.