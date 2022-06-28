У Німеччині 101-річного охоронця концтабору засудили до пʼяти років вʼязниці

У німецькому місті Нойруппін засудили 101-річного колишнього охоронця концентраційного табору «Заксенхаузен» до пʼяти років позбавлення волі. Його визнали винним у сприянні жорстоким і підступним убивствам, а також «створенню та підтриманню небезпечних для життя умов у таборі».
Про це повідомляє DW.
Процес тривав девʼять місяців. Обвинувачений не визнав своєї провини. Він заявляв у суді, що ніколи не служив у «Заксенхаузені», а в зазначені в обвинувальному акті терміни працював на фермі. Однак прокуратура надала документи охоронця концтабору, імʼя, прізвище та дата народження якого повністю збігалися з даними обвинуваченого.
- Концтабір «Заксенхаузен» відкрили у 1936 році. Це один з перших нацистських концентраційних таборів, який служив тренувальним табором для охоронців СС, які потім вирушили служити в «Аушвіц» і «Треблінку». З 1936 по 1945 рік у таборі утримували понад 200 тисяч людей. Десятки тисяч увʼязнених померли від голоду, хвороб, примусової праці та з інших причин, а також під час та внаслідок медичних експериментів і систематичних знищувальних операцій СС.
- Постанова суду від 2011 року проклала шлях до остаточного судового переслідування за злочини під час Другої світової війни — навіть ті, хто побічно брав участь у вбивствах («не натискаючи на курок і не віддаючи накази») можуть нести кримінальну відповідальність.