У Німеччині 101-річного охоронця концтабору засудили до пʼяти років вʼязниці

У німецькому місті Нойруппін засудили 101-річного колишнього охоронця концентраційного табору «Заксенхаузен» до пʼяти років позбавлення волі. Його визнали винним у сприянні жорстоким і підступним убивствам, а також «створенню та підтриманню небезпечних для життя умов у таборі».

Про це повідомляє DW.

Процес тривав девʼять місяців. Обвинувачений не визнав своєї провини. Він заявляв у суді, що ніколи не служив у «Заксенхаузені», а в зазначені в обвинувальному акті терміни працював на фермі. Однак прокуратура надала документи охоронця концтабору, імʼя, прізвище та дата народження якого повністю збігалися з даними обвинуваченого.