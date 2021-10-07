У Німеччині почали судити 100-річного охоронця концтабору. Його вважають причетним до понад 3 тисяч вбивств

У Берліні постав перед судом 100-річний колишній охоронець концтабору за участь у вбивстві тисяч увʼязнених під час Другої світової війни. Про це повідомляє The Independent.

Підсудного звати Йозеф. Йому був 21 рік, коли він став охоронцем у концтаборі «Заксенхаузен». Його визнали достатньо придатним, щоб постати перед судом, попри похилий вік, хоча засідання будуть обмежені лише двома з половиною годинами на день. Столітньому чоловіку висунули звинувачення за 3 518 епізодами. Його звинувачують у сприянні жорстоким і підступним вбивствам, а також у сприянні «створенню та підтриманню небезпечних для життя умов у таборі».

Серед злочинів, у вчиненні яких він нібито брав участь — розстріл радянських військовополонених і вбивство інших людей за допомогою «Циклону-Б» (це отруйний газ, за допомогою якого у концтаборах під час Голокосту вбивали євреїв).