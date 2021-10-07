В Германии начали судить 100-летнего охранника концлагеря. Его считают причастным к более 3 тысячам убийств

В Берлине предстал перед судом 100-летний бывший охранник концлагеря за участие в убийстве тысяч заключенных во время Второй мировой войны. Об этом сообщает The Independent.

Подсудимого зовут Йозеф. Ему был 21 год, когда он стал охранником в концлагере Заксенхаузен. Его признали достаточно пригодным, чтобы предстать перед судом, несмотря на преклонный возраст, хотя заседания будут ограничены только двумя с половиной часами каждый день. Столетнему мужчине предъявлено обвинение по 3 518 эпизодам. Его обвиняют в содействии жестоким и коварным убийствам, а также в содействии «созданию и поддержанию опасных для жизни условий в лагере».

Среди преступлений, в совершении которых он якобы принимал участие — расстрел советских военнопленных и убийство других людей с помощью Циклона-Б (это ядовитый газ с помощью которого в концлагерях во время Холокоста убивали евреев).