«Укрпошта» відкриває свій магазин на Amazon. Там можна буде придбати марки

«Укрпошта» відкриває свій магазин на Amazon і стає першою поштовою компанією у світі, яка це зробила. Про це у вівторок, 28 червня, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Поки в магазині є марки із кораблем та «Мрією», а також одяг і кепки з російським кораблем.

Смілянський зазначив, що в магазині «Укрпошти» з’являться і товари від інших продавців, які вони зможуть доставити в США. Ось посилання на магазин.