Обстріл Лисичанська: росіяни вдарили касетним «Ураганом», багатьом пораненим ампутували кінцівки

Вчорашній обстріл Лисичанська росіяни здійснили касетним «Ураганом», забороненим Женевською конвенцією. З 21 пораненого багатьом довелося ампутувати кінцівки.

Про ситуацію на ранок 28 червня розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни розкидають містом так звані снаряди «пелюстки», тому Гайдай закликав бути мешканців дуже уважними.

За його словами, у Лисичанську залишаються до 15 тисяч осіб, переважно це люди, які не захотіли виїхати. Всі комунікації в місті розбиті, сміття вивозити неможливо. Звʼязку в місті практично немає.

Гуманітарну допомогу в місто два дні не доставляють через обстріли «альтернативної» дороги життя, але автівки стоять завантаженими — готові будь-якої миті виїхати.

Водночас у місто встигли завезти медикаментів вп’ятеро більше за норму, в тому числі анестезію. Лікарня зможе автономно протримається декілька місяців.

В цілому місто зможе триматися в автономному режимі: є продукти, медикаменти і вода, оскільки ОВА і волонтери працювали на випередження і встигли все це завезти і зробити запаси.