Російські війська обстріляли в Лисичанську людей, які прийшли по технічну воду. Щонайменше вісім із них загинули

Російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» людей у Лисичанську, які прийшли по технічну воду. Щонайменше вісім людей загинули, ще понад 20 отримали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Сьогодні в Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ «Ураган». Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську», — розповів він.

Водночас 16 поранених евакуювалися з міста в інші лікарні. Серед загиблих, за словами Гайдая, є двоє дітей — 2007 та 2008-го року народження.