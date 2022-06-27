США планують передати Україні системи ППО середньої та великої дальності

Радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що американська сторона планує передати Україні системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності. За його словами, вони будуть включені у наступний пакет військової допомоги.

Це Салліван заявив під час саміту G7, пише The New York Times.

Він сказав, що в пакет увійдуть передові засоби протиповітряної оборони, проте не уточнив, які саме. Він додав, що пакет також включатиме «дещо інше, у чому є термінова потреба», включно з боєприпасами для артилерійських систем.