Російські окупанти заблокували в українських портах близько 80 іноземних суден

В українських портах наразі залишаються заблокованими близько 80 іноземних суден.
Про це повідомив заступник голови Адміністрації морських портів по взаємодії з органами влади Дмитро Барінов під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.
«У наших портах близько 80 заблокованих іноземних суден разом з екіпажами. Дехто евакуювався на початку, декого замінили українські моряки. Бо судно не можна лишати без контролю. На цих суднах лишається товар, але вони не можуть вийти з портів за цих обставин», — сказав він.
За словами Барінова, інформація про одне із суден, якому нібито вдалося вийти з Маріупольського порту, не підтверджена. Цей корабель відстежували, але зв’язку з ним немає.
- Російський флот із початку війни проти України заблокував Азовське і Чорне моря. Український експорт морем повністю зупинений. Росія взяла в облогу українські порти, замінувала частину моря і постійно намагається прорватися в українську акваторію. Влада рф висуває вимоги Україні в обмін на розблокування портів.