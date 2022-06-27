Російські окупанти заблокували в українських портах близько 80 іноземних суден

В українських портах наразі залишаються заблокованими близько 80 іноземних суден.

Про це повідомив заступник голови Адміністрації морських портів по взаємодії з органами влади Дмитро Барінов під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

«У наших портах близько 80 заблокованих іноземних суден разом з екіпажами. Дехто евакуювався на початку, декого замінили українські моряки. Бо судно не можна лишати без контролю. На цих суднах лишається товар, але вони не можуть вийти з портів за цих обставин», — сказав він.

За словами Барінова, інформація про одне із суден, якому нібито вдалося вийти з Маріупольського порту, не підтверджена. Цей корабель відстежували, але зв’язку з ним немає.