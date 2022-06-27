Окупанти рф обманом заманюють мешканців Маріуполя назад у місто. Міськрада розвінчує фейки росіян

Російські окупанти намагаються заманити маріупольців назад у місто. Для цього розповсюджують фейкові списки будинків під знесення чи ремонт.

Про це розповіли представники чинної влади Маріуполя у Telegram.

Міська влада попереджує: це маніпуляція, щоб змусити людей повернутися та затримати їх у Маріуполі якомога довше.

У міськраді кажуть, що у списках, які розповсюджують російські окупанти, відсутні будинки, які зруйновані вщент. Навпаки, там є вцілілі будинки з позначкою «знести». Це свідчить про обман. Росіяни та колаборанти вдаються до маніпуляції, щоб маріупольці приїхали до міста з метою врятувати хоч якесь вціліле майно, чи повернулися жити, бо житло начебто відремонтують.

«Окупанти хочуть повернути людей до Маріуполя, аби використати їх у трудовому рабстві та створити для себе «живий щит», аби прикритися ним, коли ЗСУ почнуть звільнення міста», — наголошують у Маріупольській міськраді.

Міська влада закликає мешканців не вірити тим, хто зруйнував Маріуполь. І додають, що ймовірність того, що поїздка до Маріуполя стане дорогою в один кінець, дуже висока.