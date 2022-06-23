У Маріуполі росіяни проводять «перепис населення» і пропонують послуги з поховання за 10 000 гривень

В окупованому Маріуполі проводиться незаконний «перепис населення». Під час процедури у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також змушують проходити дактилоскопію (фіксують відбитки пальців).

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто. Тут працюють кілька знімальних груп російських телеканалів, які мають завдання продемонструвати «налагодження мирного життя».

«Попри відсутність будь-якого заробітку в більшості населення, постійно зростають ціни на товари та послуги. Зокрема, вартість півторалітрової пляшки води сягає майже 100 гривень, кілограму свинини — 600 гривень», — йдеться в повідомленні.

Також в місті працюють приватні похоронні команди з рф. Ціна їхніх «послуг» – 10 000 гривень за одне тіло.