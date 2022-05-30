Мер Маріуполя: Окупанти облаштували чотири трупозвалища, 120 тисяч людей залишаються без світла, води та їжі, у місті — загроза епідемії

Окупаційні російські війська влаштували у Маріуполі гуманітарну катастрофу. У місті немає світла, немає питної води і майже немає їжі. Тіла загиблих та сміття отруюють джерела води, якими користуються містяни. Окупанти складують тіла вбитих російською армією маріупольців у супермаркетах.

Про нинішню ситуацію у Маріуполі розповів мер міста Вадим Бойченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, стихійні поховання у місті, де російська армія вбила понад 20 тисяч людей, створюють загрозу епідемії. Каналізація не працює, система збору сміття теж відсутня — все це формує масу відходів, яка неорганізовано рухається у бік річок та моря і отруює джерела, з яких місцеві мешканці беруть воду. Ця отруйна вода здатна спровокувати спалах інфекційних захворювань.

За оцінками лікарів, від спалахів холери та дизентерії уже цього літа можуть загинути тисячі маріупольців.

Вадим Бойченко також підтвердив інформацію про трупозвалища у супермаркетах, яку раніше поширили ЗМІ.

«Накопичувачі» — так окупанти називають приміщення, де вони збирають тіла вбитих російською армією маріупольців. Таких накопичувачів у місті чотири», — сказав він.

За словами мера, російські окупанти тримають у полоні у зруйнованому Маріуполі близько 120 тисяч населення. Місто закрите уже понад місяць. Навколо Маріуполя працюють фільтраційні табори, виїхати на підконтрольну Україні територію наразі практично неможливо.

Окупанти рф створили тюрму на базі Оленівки на тимчасово окупованій території, де вони утримують держслужбовців і муніципальних працівників, які чекають на «вироки».

Вадим Бойченко також повідомив, що так звані «суди днр» уже винесли перші «вироки» маріупольцям. По 10 років за ґратами отримали муніципальні працівники міста. Є і смертельні «вироки» — деяким людям загрожує розстріл.