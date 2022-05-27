Під завалами заводу «Октябрь» знайшли тіла 70 маріупольців. Їх поховали у братській могилі

У Маріуполі знайшли чергове місце масової загибелі мирних людей. Під час розбору завалів на території колишнього заводу «Октябрь» виявили близько 70 тіл.

Пошукові роботи в тимчасово окупованому місті проводили представники російського мнс, повідомив радник мера Петро Андрющенко.

«Людей задавило уламками будівлі після обстрілу. Тіла загиблих запакували у пластикові мішки та вивезли для поховання у братській могилі в село Старий Крим», — написав він.

Тіла людей не опізнавали, але місцеві кажуть, що з огляду на стан тіл особливо ідентифікувати було нічого.