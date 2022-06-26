ЗМІ рф: ЗСУ знову обстріляли бурову платформу «Чорноморнафтогазу» біля острова Зміїний

ЗСУ знову обстріляли бурову платформу «Чорноморнафтогазу» біля острова Зміїний.
Факт обстрілу газеті «Комерсант» підтвердили екстрені служби окупованого росією Криму.
За попередніми даними, ніхто не постраждав. Повідомляється, що удару по самопідйомній плавучій буровій установці «Таврида» завдали вночі. Снаряд влучив у вертолітний майданчик, залишивши дірку діаметром майже 5 метрів.
- Сьогодні в районі Одеського газоконденсатного родовища зафіксовано активність пошуково-рятувальних суден росіян. Імовірно, це проведення евакуації персоналу після аварії на одній із платформ.
- «Глава» окупованого Криму сергій аксьонов 20 червня заявив, що ЗСУ вдарили по бурових платформах «Чорноморнафтогазу» в Чорному морі. Україна ці звинувачення не коментувала.
- Окупанти заявили, що не змогли врятувати всіх людей, які постраждали від удару по бурових платформах у Чорному морі.