ЗМІ рф: ЗСУ знову обстріляли бурову платформу «Чорноморнафтогазу» біля острова Зміїний

ЗСУ знову обстріляли бурову платформу «Чорноморнафтогазу» біля острова Зміїний.

Факт обстрілу газеті «Комерсант» підтвердили екстрені служби окупованого росією Криму.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Повідомляється, що удару по самопідйомній плавучій буровій установці «Таврида» завдали вночі. Снаряд влучив у вертолітний майданчик, залишивши дірку діаметром майже 5 метрів.