Ракетні обстріли: Резніков закликав позбавити рф доступу до військових технологій та розгорнути в Україні системи ППО

Міністр оборони Олексій Резніков закликав західний світ відреагувати на недільний обстріл України, назвавши його стратегічним викликом для безпеки Європи.

Про це він написав у Facebook.

«Швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин. Перша — це посилення санкцій. Щоб рф не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО», — заявив Резніков.

Друга, за його словами, — це якнайшвидше розгортання ефективної системи протиракетної та протиповітряної оборони в Україні. «Це додаткові 500—1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу», — заявив міністр.

Довгострокова відповідь, на думку Резнікова, очевидна: умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з росією має стати демілітаризація щонайменше її європейської частини. «Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями», — додав він.