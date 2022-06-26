Венедіктова: Окупанти облаштували понад 200 тюрем для українців у «лднр»

Представники росії на окупованих територіях Донецької та Луганської областях створили понад 200 постійних та тимчасових місць незаконного утримання полонених українських військовослужбовців та цивільних осіб.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, через ці в’язниці вже пройшло понад 4 тисячі осіб, більшість із яких зазнавали катувань та нелюдського поводження.

Говорячи про катівню «Ізоляцію» у Донецьку, Венедіктова поінформувала, що цього тижня прокурори Офісу генпрокурора спільно зі слідчими Головного слідчого управління СБУ завершили досудове розслідування щодо екскерівника цієї незаконної в’язниці в Донецьку Дениса Куликовського, відомого за прізвиськом «Палич».

Генпрокурор зазначила, що Куликовський постане перед судом після ознайомлення з матеріалами, зібраними слідством про організацію ним допитів, зґвалтувань неприродним способом, катувань електричним струмом, імітацій розстрілу, поміщення на кілька годин у дерев’яну труну, забиту цвяхами.

Також, за її даними, днями було повідомлено про підозру ще 12 бойовикам «днр» з числа «оперативних та слідчих працівників» так званого «міністерства державної безпеки», які на території заводу «Ізоляція» та Донецького апеляційного адміністративного суду катували затриманих.

«Окрім цього, повідомлено про підозру 5 учасникам терористичної організації «днр», які систематично застосовували катування та фізичне насильство до утримуваних у Горлівській виправній колонії № 27», — додала Венедіктова.

При цьому вона висловила переконання, що після цих фактів неймовірної жорстокості Україна має показати власною практикою правосуддя, що катування не можуть ставати методом ведення війни, який можна виправдати.