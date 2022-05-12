Росіяни відправляють чоловіків з Маріуполя у фільтраційні табори. Їх утримують там і не дають звʼязатися з близькими, жінки намагаються їх врятувати — ось що вони розповідають

Катя і Макс Дизайнерка меблів Катя жила з батьками в центрі Маріуполя, неподалік драмтеатру. Її хлопець Макс ― на околиці міста, у селищі Мирний. Звʼязок між ними обірвався 2 березня. Уранці 24 лютого Катя прокинулася від звуків, знайомих ще з 2014, ― вибухи. Щоб приборкати паніку, почала збиратися на роботу, але батьки наполягли перечекати небезпеку. Були впевнені, що обстріляють тільки околиці. Катя залишилася вдома, її колеги ще два дні встановлювали клієнтам дитячі меблі. Другого березня в місті зник зв’язок. Ще за два дні ракета влучила в заправку за якусь сотню метрів від дому Каті, інша ― в будинок сусідів, убивши чоловіка та його сина. Катя з батьками спершу ховалися в кімнатах без вікон і шафі, потім у підвалі літньої кухні. Дім пошкодило вибухом. ― У будинок сусідів влучили рівно о 23-й, ― пригадує дівчина. ― Ніч, тиша, свист, гуркіт ― і потім могильна тиша. І життя в людини рухнуло. Це було найстрашніше. Наступного дня вона дізналася, що з міста відкриють гуманітарний коридор. Родина спакувала валізи в авто і поїхала до драмтеатру. Разом із сотнями інших людей кілька годин чекали під обстрілами та врешті отримали відмову ― надто небезпечно. Getty Images / «Бабель» У відчаї шукали надійне укриття в місті, однак місць уже не було. Бензин закінчувався, тож вирішили їхати додому. Дорогою спинилися біля медичного центру і спитали про укриття ― виявилося, у підвал пускають працівників, але родину теж прийняли. Немолоді батьки Каті непритомніли, мали проблеми з тиском, тож переживати обстріли було легше серед людей. Найстрашнішим для неї було чути настанови мами, де документи й гроші ― на випадок, якщо доведеться тікати самій. Проте в медцентрі родина провела лише ніч ― наступного ранку до центру прийшли українські військові й оголосили його госпіталем. Тоді мама Каті згадала про подругу, яка жила в тихому приватному районі в низині. Шостого березня родина остаточно покинула дім. У новому укритті їх було восьмеро. У Маріуполі вже не було ані води, ані газу. Врятувала дровʼяна піч і річка поруч. Щодня дорогою по воду бачили нові снаряди та мерців. Будинок тремтів ― район, хоч і відносно цілий, розташований між заводами Ілліча й «Азовсталь». Батьки Каті щодня перевіряли свій дім, охороняли від мародерів. Десятого березня після прямого влучання він згорів. Авто, хоч і погнуте та без скла, ще було на ходу. Згарище дому Катя побачила через два тижні. Девʼятнадцятого березня вона дізналася, що на даху деяких багатоповерхівок можна зловити звʼязок. ― Ми жили в невідомості, ― пригадує Катя. ― Думали, що про Маріуполь усі забули. Це просто зʼїдало зсередини. Коли я почула голос подруги, розплакалася. Вона сказала, що ми повинні виїжджати, і пояснила, як це можна зробити. Наступного дня вранці вони виїхали. ― Боже, те, що ми побачили, не передати словами, бо цього не зрозуміє ніхто… Наживо це геть інакше, ніж на фото. Бачиш вулиці, якими ходила, а їх немає. Знайомі будинки ― а їх немає. Неймовірно багато трупів. І це тільки на одній вулиці!.. І я на власні очі побачила, що нашого дому теж уже немає.

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До Бердянська доїхали надвечір, там їх прихистили випадкові перехожі ― дали ключі від квартири сусідів, що виїхали. З того вечора Катя найбільше запамʼятала смак бутерброда з ковбасою і домашнього молока. Наступного ранку вдалося знайти бензин по 100 гривень за літр і виїхати до Запоріжжя. ― Це було таке щастя ― почути українську мову на блокпості… Тільки тоді я видихнула. Це було таке полегшення. Родичі кликали в росію, та Катя каже, що це неприпустимо ― це означало б пробачити все, що зробили з її життям та її країною. Через шість днів на розбитому авто родина доїхала до Рівного, згодом до них приєдналася інша дочка, яка із сімʼєю вийшла з Маріуполя пішки. Коли зʼявився мобільний зв’язок, Катя дізналася від тітки Макса, що він з Маріуполя виїхати не зміг. Намагався зробити це за день до її виїзду, але машини сусідів потрапили під обстріл ― вирішили чекати. А за кілька тижнів, у середині квітня, до його дому в селищі Мирний прийшли росіяни та вивезли Макса разом з іншими чоловіками в село Козацьке ― нібито на фільтрацію. Комусь обіцяли, що затримають лише на 15 хвилин, іншим говорили про кілька годин, ще комусь повідомили, що фільтрація триватиме дві доби. Проте всіх чоловіків досі утримують у заручниках ― уже чотири тижні. У школі в Козацькому зараз 188 людей, повідомив Макс. Усі вони пройшли фільтрацію в перший день і отримали «документ», що дозволяє пересуватися окупованою територією. Проте ці папірці разом із паспортами в них забрали. ― Максим написав мені в Instagram 13 квітня, коли зарядив телефон і знайшов у школі Wi-Fi, ― говорить Катя. ― Телефон ― єдине, що він має, але в багатьох і цього нема. І ми щодня на звʼязку. Спілкуватися з рідними наглядачі нібито не забороняють, проте вже погрожували забрати телефони. Катя каже, що через те, що жінки викрадених «здійняли бунт». Та поки Макс час від часу пише, зрідка телефонує і надсилає фото. На знімках ― виснажені чоловіки, які сплять на підлозі та стільцях у спортивному залі та кабінетах із прапорами «днр», сніданки й вечері ― липкі макарони, рис, чай без цукру. Умитися можна лише у старому радянському умивальнику. «Охоронці» табору весь час пʼяні, постійно вимагають показувати плече ― перевіряють, чи немає слідів від зброї. Макс каже, що з ним усе гаразд, але він бачив побитих чоловіків. Практично всі в таборі ― хворі. У когось симптоми ГРВІ, є випадки запалення легень, ковіду. На третій день перебування у фільтраційному таборі загинув чоловік ― задихнувся. «Поліція днр», що охороняє табір, відмовилася надати медичну допомогу. Труп загорнули в простирадло і винесли. 1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран «Бабель» Під час спроби втечі з табору двох чоловіків жорстоко побили, після чого вони зникли ― наглядачі сказали, що їх відправили в «ізолятор» у Донецьку. Тож решта намагається терпляче чекати. Катя зверталася на «офіційні» лінії «днр», проте там її запевнили, що за документами цих чоловіків уже відпустили додому. Дівчина боїться, що вони просто зникнуть ― зробити з полоненими можуть що завгодно. Покладається на знайомого, який має звʼязки в «днр» ― той казав, що їх тримають для «параду» 9 травня. Проте не всіх полонених туди вивели, та й після 9 травня чоловіків не відпустили. ― Вони у відчаї, хоч і намагаються триматися з останніх сил, ― говорить Катя. ― Я стараюся підтримувати Макса, але… Я те ж саме переживала: удень ще переконуєш себе, що ми це переживемо і все буде добре, а приходить вечір і розумієш, що ніхріна вже не буде. І жінкам інших чоловіків теж складно. Ми не розуміємо, за що ― це ж звичайні мирні люди. Дуже страшно за Макса. Але ми стараємося говорити про наше майбутнє. Я вірю, що він зможе виїхати транзитом через росію в іншу країну. А я приєднаюся ― чекатиму на нього в будь-якому куточку Землі. Катя очікувала, що полонених чоловіків використають для картинки під час параду 9 травня. Та вже після цієї дати її хлопцеві повідомили, що в таборі їх будуть утримувати ще щонайменше місяць. Причин не пояснили. Ніна і Кирило Ніна чекає на Кирила в окупованому селі під Донецьком. У Маріуполі вона працювала на місцевому телеканалі, її чоловік Кирило в лютому звільнився з поліції та планував з березня працювати в сфері економічної безпеки. Батьки Ніни кілька років тому полишили виснажливу працю на заводі та почали жити для себе, обрали професії до душі ― тато став будівельником, мама помічницею кухаря. У Маріуполі вони жили вже 15 років, поїхавши з містечка в Луганській області. Тут Ніна найбільше любила приходити до моря і спостерігати, як у місті створюють щось нове ― як журналістка вона бачила всі процеси зсередини. І тому те, яким став Маріуполь після приходу російської армії, здається їй ще більш болючим.

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