Кількість жертв російського удару по Сарнах зросла — загинули четверо людей

Кількість жертв російського ракетного удару по місту Сарни (Рівненщина) зросла.
Міський голова Сарн Руслан Серпенінов повідомив, що травмованих вже семеро, а не четверо. Двоє людей у важкому стані. Кількість загиблих зросла з трьох до чотирьох.
Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль уточнив, що четвертого загиблого знайшли під завалами. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій вже завершили аварійно-рятувальні роботи.
- 25 червня армія рф вдарила двома ракетами по місту Сарни у Рівненській області. Вони влучили в СТО з мийкою та у комплекс з ремонту автомобілів.