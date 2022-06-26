Кількість жертв російського удару по Сарнах зросла — загинули четверо людей

Кількість жертв російського ракетного удару по місту Сарни (Рівненщина) зросла.

Міський голова Сарн Руслан Серпенінов повідомив, що травмованих вже семеро, а не четверо. Двоє людей у важкому стані. Кількість загиблих зросла з трьох до чотирьох.

Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль уточнив, що четвертого загиблого знайшли під завалами. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій вже завершили аварійно-рятувальні роботи.