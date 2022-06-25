Росія завдала ракетного удару по Рівненській області. Троє людей загинули

Армія рф вдарила двома ракетами по місту Сарни у Рівненській області. Троє людей загинули, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ракети влучили в СТО із мийкою, а також у комплекс із ремонту автомобілів. Троє людей загинули, четверо поранених перебувають у лікарні. Двоє поранених у важкому стані.

Він зазначив, що на місці події перебувають всі служби. Наразі триває розбір завалів, оскільки під ними можуть бути люди.