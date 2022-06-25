Україна підпише «транспортний безвіз» із ЄС 29 червня

Україна підпише з Європейським Союзом угоду про «транспортний безвіз» 29 червня. Це означатиме, що українським перевізникам більше не потрібно буде отримувати дозволи.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм в ефірі телемарафону.
«Із 29 червня чи з 1 липня, для того щоб перетинати кордон з ЄС або між країнами ЄС, дозволів у наших автотранспортників не буде. Дозволи будуть лише в тих країнах, що не входять до складу ЄС. Але ми домовляємось, щоб деякі країни їх скасовували, є домовленість з Туреччиною, Азербайджаном і Казахстаном», — розповів він.
За його словами, кількість вантажних перевезень значно збільшиться. Найєм прогнозує, що вона буде у 5—7 разів більшою, аніж до війни. Усе завдяки тому, що українцям не потрібні будуть спеціальні дозволи на вʼїзд.
«Ми не мусимо друкувати свої дозволи, це взаємні відносини. Якщо нам скасовують дозволи, це робимо й ми», — пояснив Найєм.
- 21 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 7420 про зміни до Митного кодексу. Вони необхідні для того, щоб Україна оформила «митний безвіз» із Європейським Союзом. «Митний безвіз» передбачає, що українські експортери товарів до Європи зможуть робити це значно швидше, не затримуючись на митницях і не оформлюючи додаткові документи. Фактично, вони зможуть оформити транзитні декларації в Україні та безперешкодно їхати з ними до Євросоюзу.