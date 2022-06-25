Хакери атакують українських операторів і провайдерів листами про правову допомогу

Держспецзв’язку повідомило про новий тип хакерських атак на українських операторів і провайдерів. Хакери почали розсилати електронні листи із темою «Безоплатна первинна правова допомога».

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Листи надходять з електронної адреси в домені gov.ua, яка, вірогідно, скомпрометована. Вони мають вкладення «Алгоритм дій членів сім’ї безвісти відсутнього військовослужбовця LegalAid.rar», захищене паролем. Цей RAR-архів містить документ «Алгоритм_LegalAid.xlsm». Якщо його відкрити — завантажиться та запуститься шкідлива програма DarkCrystal RAT.

Урядова команда реагування на компʼютерні надзвичайні події України CERT-UA вважає, що ці ж хакери у червні атакували медійні організації України.