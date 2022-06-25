Компанія Microsoft випустила звіт щодо кібератак після початку війни в Україні

Компанія Microsoft випустила звіт про активність російських хакерів від початку війни в Україні. Відповідно до нього, росія застосовує великомасштабні кібератаки для підтримки вторгнення, багато з яких зазнали невдачі.
Нове дослідження показало, що хоча більшість недавньої кіберактивності росії була зосереджена в Україні, ще у 42 країнах виявили щонайменше 128 мережевих вторгнень. Тільки 37 із них (29%) були вдалими. Серед успішних проникнень лише чверть (девʼять зі 128 спроб атак) закінчилися викраденням даних.
Пʼять висновків, які компанія Microsoft зробила за перші чотири місяці війни:
- захист від військового вторгнення наразі вимагає від більшості країн здатності розподіляти й поширювати цифрові операції та активи даних через кордони та інші країни;
- останні досягнення в галузі розвідки кіберзагроз і захисту кінцевих точок допомогли Україні протистояти великому відсотку руйнівних російських кібератак;
- оскільки коаліція країн обʼєдналася для захисту України, російські спецслужби активізували проникнення в мережу та шпигунську діяльність, націлену на союзні уряди за межами України;
- у координації з цією кібердіяльністю російські агентства проводять глобальні операції кібервпливу на підтримку своїх військових дій;
- уроки України вимагають скоординованої та комплексної стратегії щодо посилення захисту від усього спектру кібердеструктивних, шпигунських операцій та операцій з надання впливу.