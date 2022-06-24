У Канаді ухвалили законопроєкт, що дозволяє конфіскувати та продавати вилучені російські активи

Сенат Канади схвалив бюджет премʼєр-міністра Джастіна Трюдо, що передбачає довгий перелік заходів, зокрема дворічну заборону на покупку іноземцями житла і право конфіскувати та продавати активи, вилучені у відповідь на вторгнення росії в Україну.

Про це пише видання Reuters.

Верхня палата ухвалила 450-сторінковий законопроєкт C-19 без жодних змін. Після формальної «королівської згоди», він стане законом.

Канадському уряду буде дозволено конфіскувати та розпоряджатися активами осіб і організацій, які потрапили під санкції через вторгнення росії в Україну, щоб використовувати ці кошти для підтримки України.

У квітні уряд розробив бюджет, мета якого — підвищити доступність житла за допомогою нового фінансування та обіцянки заборонити на два роки іноземним інвесторам купувати канадські будинки.

Також у Канаді внесуть зміни до податкового законодавства, кримінального кодексу та імміграційних правил. Бюджетні витрати залишаються значними, хоча й меншими, ніж у попередні два роки, навіть якщо інфляція різко зростає.