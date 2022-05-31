Канада запровадила санкції проти 22 росіян і чотирьох компаній

Канада запровадила нові санкції проти 22 громадян росії та чотирьох російських компаній.
Про це повідомляється на сайті уряду країни.
Під санкції потрапили «Инвестторгбанк», «Россельхозбанк», «Управляющая компания РВК» і «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций».
Персональні санкції запроваджені щодо ймовірної коханки путіна Аліни Кабаєвої, двох дочок олігарха Михайла Фрідмана (Лариса та Катерина Фрідман), олігарха Олександра Бравермана та його родичів та інших.
- До цього Канада вводила санкції проти 14 росіян, частина з яких входить до оточення путіна, і додатково обмежила імпорт та еспорт з рф.
- 31 травня голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери ЄС домовилися про нафтове ембарго. Євросоюз зможе заборонити ввозити приблизно 2/3 російської нафти, яку він закупляв.