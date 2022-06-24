У Калінінградській області росії почалися нові військові навчання на тлі блокування Литвою транзиту

Балтійський флот росії почав навчання з висадкою десанту на одному з полігонів Калінінградської області, транзит до якої останній тиждень обмежений з боку Литви.
Про це пише російське видання РБК із посиланням на пресслужбу командування Західного військового округу рф.
«Повітряне десантування виконується військовослужбовцями в повному бойовому спорядженні з транспортно-бойових вертольотів Мі-8 морської авіації на висотах приблизно 800 метрів як у світлий, так і в темний час доби», – повідомили у флоті.
Протягом тижня військовослужбовці «відпрацюють навички захоплення полонених, ведення розвідувальних дозорів, виведення з ладу комунікацій противника, застосування системи ГЛОНАСС, удосконалених станцій ближньої розвідки та переносних засобів наземної».
- 18 червня влада Литви запровадила заборону на залізничний транзит підсанкційних товарів через свою територію в Калінінградську область росії. Заборона торкнулася вугілля, металів, цементу, деревини, будівельних матеріалів і високотехнологічних виробів. За словами губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, під заборону потрапили 40—50% усіх вантажів.
- В МЗС Литви заявили, що обмеження запровадили після консультації з Єврокомісією та під її керівництвом.
- У відповідь росія почала погрожувати Литві, а в Калінінградській області розпочалися військові навчання. Секретар Ради безпеки рф патрушев заявив, що кремль найближчим часом відповість на «блокаду» області, а жителі Литви «серйозно відчують на собі наслідки цих заходів».