Глава Миколаївської ОВА заперечив потребу в терміновій евакуації з міста

Глава Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім заявив, що жодної термінової евакуації з обласного центру не проводять. Навпаки, ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку.

Цю заяву він зробив після слів мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, який порекомендував містянам виїхати, аби вберегтися. Мер також сказав, що ситуація в місті «погана», оскільки через постійні обстріли вже загинуло 111 людей.

Кім наголосив, що така риторика мера є прийнятною, а не екстреною, мовляв, у кого є можливість — виїздіть, надамо автобуси.

«Нічого не змінилося. Навпаки, у нас є успіх, ми його розвиваємо. Ситуація така сама, як і в попередні чотири тижні. Жодної паніки, нічого у воєнному плані не змінилося», — пояснив Кім.

Після медійної паніки щодо евакуації мер Миколаєва також написав пост, де наголосив, що евакуація добровільна і його рекомендації покинути місто щоденні та рівносильні за значимістю ще від початку вторгнення.

«Після трьох місяців бомбардувань миколаївці читають заголовок в одному з інтернет-видань, а потім ще один — в іншому, і починають панікувати. Друзі, читайте трохи далі заголовків», — закликав Сєнкевич.