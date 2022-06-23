Російська армія продовжує обстрілювати Миколаївську область — є поранені цивільні та пошкоджені будівлі

Російська армія обстрілює Миколаївську область протягом 22 та 23 червня, серед цивільних є поранені.

Про це вранці 23 червня повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Щодо Миколаєва, то вдень 22 червня російські окупанти запустили по місту сім ракет типу «Онікс», пошкоджено 5 багатоповерхівок і 8 приватних будинків. Крім цього, унаслідок обстрілу у двох районах горіла суха трава. Ще одна пожежа виникла на території приватного підприємства, де зберігалася соняшникова олія. Загалом від обстрілів троє цивільних отримали поранення.

У Баштанському районі вранці 22 червня росіяни обстріляли Широківську громаду, потерпілих немає, а боєприпаси влучили по території сільськогосподарського підприємства. У цьому ж районі уночі з 22 на 23 червня росіяни обстріляли селище Березнегувате — інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Наразі тривають обстріли в Березнегуватській громаді, також росіяни обстрілюють села на лінії розмежування.

У Миколаївському районі вдень 22 червня та вранці 23 червня були обстріли Галицинівської громади, потерпілих немає. Також вдень 22 червня було обстріляно Шевченківську громаду, потерпілих немає. Уночі 23 червня обстрілів зазнало село Новомиколаївка Первомайської громади — пошкоджені дахи та вікна житлових будинків і сільськогосподарська техніка.